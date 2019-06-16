نقابة الصحفيين تعلن توافر تذاكر مجانية لأعضائها لمشاهدة فيلم "الممر"

كتب محمد السيد

أكد حسين الزناتى رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أن النقابة نجحت فى الحصول على عدد من التذاكر المجانية لفيلم "الممر" للزملاء أعضاء النقابة.



وأضاف حسين الزناتى فى تصريحات له، أنه يتم الحصول على التذاكر بموجب صورة الكارنية اليوم الأحد الموافق 16 يونيو لدى لجنة النشاط بالدور الأول بمقر النقابة.



وكان فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، قد حقق مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، ليلة الجمعة 14 يونيو الجارى، حيث احتفظ العمل بالمركز الثانى بعد فيلم "كازابلانكا" وبذلك الرقم حصد "الممر" 25 مليونا و500 الف جنيه منذ انطلاق عرضه فى سباق عيد الفطر الماضى، فى غضون 11 يوما فقط.



فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ويشارك فى بطولته، بالإضافة للنجم أحمد عز، النجوم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.