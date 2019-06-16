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نتائج انتخابات الغرفة التجارية فى شمال سيناء

الأحد، 16 يونيو 2019 02:13 ص
نتائج انتخابات الغرفة التجارية فى شمال سيناء انتخابات الغرف التجارية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء، قبل قليل، نتائج انتخابات الغرفة، حيث أن عدد الأصوات الصحيحة 1031 صوتًا والباطل 79 صوتًا .


وفاز من بين  16 مرشحًا، عبد الله قنديل بدوى 700 صوت، ممدوح إسماعيل البيك 670 صوتا، عبد العزيز مطر إسماعيل 687 صوتا، محمد رمضان خليل 677 صوتا، ناصر محمد مسلم أبوعكر 619  صوتًا، محمد ناصر 552  صوتا، تيسير فايز أحمد 562 صوتًا.

 

وجرت الانتخابات فى 3 لجان خاصة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد، وأشرف عليها 3 ممثلين لوزارة التجارة الصناعة، وهم أشرف عبد الوهاب رئيس اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية 2، وبلغ من لهم حق التصويت 3355 تاجرًا بعد سداد الاشتراكات السنوية من إجمالى عدد التجار المقيدين فى سجلات الغرفة، والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر.


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