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مياه الفيوم : فصل الكهرباء وراء إنقطاع مياه الشرب

الأحد، 16 يونيو 2019 01:54 م
مياه الفيوم : فصل الكهرباء وراء إنقطاع مياه الشرب إنقطاع المياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، أن مياه الشرب انقطعت عن عدد من قرى مراكز الفيوم، وإطسا، وأبشواي، ويوسف الصديق، وسنورس، بسبب عدم انتظام التيار الكهربائى بالمرحلة الثانية داخل محطة العزب الجديدة.

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفي، اليوم، أن انقطاع التيار الكهربائي، تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى زواية الكرادسة، وبنى صالح، وتلات، ودسيا، ومناشى الخطيب، والزملوطي، والعدوة، والعامرية بمركز الفيوم، ومدينة إطسا، وقرى قصر الباسل، وتطون، وقلمشاه، وعزبة قلمشاه، التابعة لمركز إطسا، ومركز ومدينة أبشواى بأكمله ما عدا العجمين والناصرية، ومركز ومدينة يوسف الصديق، ما عدا الحامولى والريان والنزلة،  ومدينة سنورس بأكملها، وقرى ابهيت الحجر، ونقاليفة، وترسا، وفيدمين، والسيلين، والكعابى القديمة والجديدة بمركز ومدينة سنورس.

وأكدت الشركة فى بيانها، أنه سيتم تشغيل المحطة بعد استقرار التيار الكهربائى لإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

 

 

 


الفيوم

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شركة مياه الفيوم

مركز سنورس

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