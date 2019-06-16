موشية يعلون: حزب "أزرق- أبيض" لن يشارك فى حكومة يترأسها نتنياهو

كتب- هاشم الفخرانى

قال موشية يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق وعضو الكنيست الحالى، إن حزبه "أزرق- ابيض" لن يقبل أن يكون مشاركاً فى حكومة وحدة وطنية يتزعمها بنيامين نتنياهو.

ونقلت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى "مكان" عن يعلون قوله إن حكومة وحدة وطنية مع الليكود شيئاً إيجابياً لكن فى حال مالم يكون نتنياهو رئيسا للوزراء .

وجاء تصريحات "يعلون" تعقيباً على تصريحات رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان الذى أكد على أن حكومة وحدة وطنية تضم حزبى "أزرق- أبيض" و"الليكود "سيصب فى مصلحة إسرائيل .

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات برلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما أعلن الكنيست حل نفسه شهر مايو الماضى ودعوته لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة.