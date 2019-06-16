موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجارى تأسيسه، وتناول الاجتماع استعراض إجراءات عمل الصندوق، بما فى ذلك مقترح الهيكل التنظيمى للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجارى إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجارى تأسيسه.

وصلت منذ قليل كل من منى فاورق وشيما الحاج إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، قادمين من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة".

أمرت نيابة طهطا بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج اليوم الأحد ، بحبس المتهم " شريف.م.خ" 20 سنة وشقيقه هشام 17 سنة وعمتهما "هناء .خ" ، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهام الأول والثانى بقتل شقيقتهما "سهيلة" 19 سنة وقيام المتهمة الثالثة بالاشتراك فى الجريمة وقاما بخنقها وطعنها بالسكين بعدما فشل أحد المتهمين فى اغتصابها أثناء نومها ثم قاما بحفر حفرة داخل المنزل لدفنها بقرية الجبيرات بدائرة المركز.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومنال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومسئولى عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو من قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من لندن، يظهر فيه المفكر أحمد صبحى منصور، مع الكاتب بلال فضل، وهو يسئ للخلفاء الراشدين والصحابة ويصفهم بالجواسيس.

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد 16 يونيو وبداية الليل وقوع القمر البدر فى حالة اقتران مع كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى وسيفصل بينهما درجة واحدة فى ظاهرة مشاهدة بسهوله بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير.

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية .

أكد محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، على أن فض الاعتصام فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع".

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :"ما حكم ما يوزعه أهل الميت بعد مرور خمسة عشر يومًا على وفاته من خبز وفاكهة وهى التى تسمى بالرحمة؟".

عقب جولته بالمتحف القومى للحضارة المصرية ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة سور مجرى العيون، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الإزالات بالمنطقة عقب نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وكذا خطة تطوير المنطقة وفق رؤية تخطيطية حديثة تعظم من الاستفادة من هذه المنطقة على المستوى الاجتماعى والاقتصادى.