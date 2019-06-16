سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 من مسلحى طالبان فى انفجار بجنوب أفغانستان

الأحد، 16 يونيو 2019 02:51 م
مقتل 3 من مسلحى طالبان فى انفجار بجنوب أفغانستان الجيش الافغانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من مُسلحي حركة طالبان إثر انفجار وقع في إقليم غزني جنوبي أفغانستان.

 

وذكر بيان صادر عن الجيش الأفغاني، أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن الانفجار وقع أثناء قيام مُسلحي طالبان بزراعة عبوات ناسفة تم انفجارها في وقت سابق لأوانه في أحد المُسلحين بمنطقة باكاوال بالإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى مقتل اثنين آخرين. مُضيفًا أنه تم إصابة اثنين آخرين من مُسلحي طالبان جراء الانفجار.

 

ويُعتبر إقليم غزني واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

 


افغانستان

الجيش الافغانى

طالبان

عبوات ناسفة

انفجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 15 من عناصر حركة طالبان فى عمليات منفصلة بوسط أفغانستان

السبت، 15 يونيو 2019 12:32 م

انهيار قلعة غزنة التاريخية فى أفغانستان.. تعرف عليها وسبب تهدمها

السبت، 15 يونيو 2019 11:11 ص

مقتل 9 وإصابة 11 شخص فى تفجير انتحارى شرقى أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:16 م

مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية شمال أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 11:39 ص

جنرال أمريكى: داعش مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق لواشنطن فى أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:53 ص

مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة