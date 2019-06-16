مقتل 3 من مسلحى طالبان فى انفجار بجنوب أفغانستان

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من مُسلحي حركة طالبان إثر انفجار وقع في إقليم غزني جنوبي أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن الجيش الأفغاني، أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن الانفجار وقع أثناء قيام مُسلحي طالبان بزراعة عبوات ناسفة تم انفجارها في وقت سابق لأوانه في أحد المُسلحين بمنطقة باكاوال بالإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى مقتل اثنين آخرين. مُضيفًا أنه تم إصابة اثنين آخرين من مُسلحي طالبان جراء الانفجار.

ويُعتبر إقليم غزني واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.