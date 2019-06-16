مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

لقي 3 شباب مصرعهم بمحافظة الشرقية، وأصيب آخر صباح اليوم، فى حادث تصادم بين دراجتين بطريق "ميت جابر- بلبيس"، تم إخطار نيابة بلبيس العامة، التى صرحت بالدفن، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بطريق" ميت جابر – بلبيس".

تبين أن الحادث وقع بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن مصرع 3 شباب أعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر، من قريتي شبرا وتلبانة، وإصابة الرابع بكسور، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.