سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 16 يونيو 2019 08:54 ص
مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 شباب مصرعهم بمحافظة الشرقية، وأصيب آخر صباح اليوم، فى حادث تصادم بين دراجتين بطريق "ميت جابر- بلبيس"، تم إخطار نيابة بلبيس العامة، التى صرحت بالدفن، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بطريق" ميت جابر – بلبيس".

تبين أن الحادث وقع بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن مصرع 3 شباب أعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر، من قريتي شبرا وتلبانة،  وإصابة الرابع بكسور، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

حادث تصادم

قرية ميت جابر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة