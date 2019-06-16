مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين فى انهيار جدار سور بقرية "طوخ" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي طفل، مصرعه، وأصيب اثنين آخرين بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد؛ إثر انهيار جدار سور بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار جزء من سور بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد.

وتبين أنه حال قيام سائق جرار بحفر مشروع للصرف بالقرية صدم السور، وتسبب في انهيار جزء منه سقط علي الأطفال مما أسفر عن مصرع طفل واصابة 2، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها فى مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزى، وتحويل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.