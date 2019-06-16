مصرع شاب غرقا داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام

لقى شاب مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا يفيد بغرق شاب داخل ترعة جوجر .

وعلى الفور انتقل قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لشخص يدعى عمر على الحداد 30 سنة، مقيم بقرية جوجر التابعة لدائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء الاستحمام بترعة جوجر بالقرية هروبا من حرارة الجو، جرفة التيار، وتم تسليم الجثة إلى ذويه بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.