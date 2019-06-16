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مصرع ربة منزل عقب استبدالها أسطوانة بوتاجاز فى جرجا بسوهاج

الأحد، 16 يونيو 2019 12:45 م
مصرع ربة منزل عقب استبدالها أسطوانة بوتاجاز فى جرجا بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 100% على إثر اشتعال النيران بها أثناء قيامها باستبدال أسطوانة بوتاجاز بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوفاة ربة منزل قبل التمكن من إسعافها عقب إصابتها بحروق بالغة بكافة أنحاء جسدها.

وبالفحص تبين من بتقدم نعمات ع ح 60 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز جرجا يفيد بأنه أثناء قيام ابنتها أميرة ر م ح 27 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية باستبدال أسطوانة البوتاجاز بالمنزل حدث تسرب للغاز فـى وجود مصدر حرارى، مما أدى لاشتعال النيران بها وإصابتها وتم نقلها للمستشفى المركزى وتوفيت عقب وصولها ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال شقيقها أنور ر م ح 35 سنة عامل قرر بمضمون ما تقدم ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن إصابتها حروق من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم بنسبة 100% وأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.


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