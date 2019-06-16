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مصرع أكثر من 40 شخصا جراء موجة حر بولاية "بيهار" شرق الهند

الأحد، 16 يونيو 2019 08:12 ص
مصرع أكثر من 40 شخصا جراء موجة حر بولاية "بيهار" شرق الهند ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
أ ش أ

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لقى أكثر من 40 شخصا مصرعهم حتى الآن بسبب موجة الحر التى تشهدها ولاية "بيهار" شرق الهند، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الولاية من انتشار مرض متلازمة التهاب الدماغ الحاد الذى أسفر حتى الآن عن وفاة 73 طفلا بمدينة "مظفربور".

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الأحد، أنه تم الإبلاغ عن معظم الوفيات الناجمة عن موجة الحر فى مناطق "أورانجاباد" و"جايا" و"نوادا"، مشيرة إلى أن 27 شخصا قد لقوا حتفهم فى "أورانجاباد" وحدها.

وأضافت القناة الهندية، أن البلاد تشهد أسوأ موجة حارة هذا العام حيث سجلت 4 مدن فى شمال الهند رقما قياسيا بلغت فى بعض المناطق درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

 


درجات الحرارة فى الهند

الطقس فى الهندس

احوال الطقس

متلازمة التهاب الدماغ

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