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مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى.. ولم نحدد طريقة نشرها

الأحد، 16 يونيو 2019 05:10 م
مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى.. ولم نحدد طريقة نشرها طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، أن طريقة نشر نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى العام الإلكترونى لم تحدد بعد، مشيرة إلى أن لجان تقدير الدرجات تواصل تصحيح الامتحانات إلكترونيا، قائلة: "آخر يوم فى التصحيح غدا على أن يتم تجميع النتيجة".

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن موعد إعلان النتيجة لم يحدد بعد ولكن متوقع أن يكون نهاية الأسبوع الجارى" الأربعاء أو الخميس" أو الأحد المقبل.

وكانت تداولت أخبار خلال الساعات الماضية حول إعلان نتيجة الطلاب إلكترونيا من خلال الحساب الخاص بالطلاب LMS والتابلت الخاص بالطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، طالب من المديريات التعليمية بموافاته بنتيجة ما تم تصحيحه ورقيا من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام عبر البردى الإكترونى المخصص لذلك.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام فى خطاب رسمى أرسله للمديريات على ضرورة ملء واستخدام النموذج المعد لذلك على البريد الإلكترونى الخاص بإدارات الإحصاء بالمديرية على أن يتم موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بالنتيجة فى موعد أقصاه غدا الاثنين 17 يونيو الجارى.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوى العام أوشكت على الانتهاء والمراجعة، لافتة إلى أنها سوف تعلن خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن ظهور النتيجة قد يعتمد على التقديرات وليست الدرجات، إضافة إلى إعلانها إلكترونيا على تابلت الطلاب وعلى موقع الوزارة.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت 19 مايو الماضى وانتهت 1 يونيو الجارى.

 

 

 


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى الالكترونية

نتيجة اولى ثانوى لامتحان مايو

نتيجة امتحان التابلت

نتيجه امتحانات اولى ثانوي

نتيجة أولى ثانوى

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