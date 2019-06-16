سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 08:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 16 يونيو 2019 08:07 ص
مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأحد الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
 
ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 

مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عقوبات فرضها قانون المرور على سائقى المقطورات بالطرق الرئيسية.. تعرف عليها

الأحد، 16 يونيو 2019 08:00 ص

المرور: تطوير وتوسعة طريق دهشور وإنشاء كبارى فى أكتوبر للحد من الحوادث

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص

اوناش المرور ترفع حطام حادث سقوط سيارة نقل من أعلى دائرى المرج

السبت، 15 يونيو 2019 10:45 م

المرور يضبط 3542 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 15 يونيو 2019 04:32 م

المرور تضبط 5210 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

السبت، 15 يونيو 2019 03:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة