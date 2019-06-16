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مدبولى: نصيب مصر من تصدير العقارات فى الشرق الأوسط 500 مليون دولار فقط

الأحد، 16 يونيو 2019 11:04 ص
مدبولى: نصيب مصر من تصدير العقارات فى الشرق الأوسط 500 مليون دولار فقط رئيس الوزراء - مصطفى مدبولى
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على دعم القطاع العقارى وتفعيل التعاون مع الدول العربية والأفريقية، وتشجيع ومساعدة تصدير العقارات وصناعة المقاولات، لأنها جزء مهم من الاقتصاد المصرى، حيث يقوم القطاع بدور أساسى فى زيادة الناتج المحلى وخلق فرص عمل للشباب.

وتعهد رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح ملتقى بناة مصر، بالقاهرة،  بتقديم كل التسهيلات الحكومية فى هذا الصدد قائلا: "أى طلبات تطلب من الحكومة بنتحرك عليها ومش هنتأخر عن أى طلبات أخرى خلال الفترة المقبلة، وهنتحرك بأسرع وقت فى ضوء كل الإجراءت التشريعية والإدارية المطلوبة من الدولة".

ودعا مدبولى الشركات العقارية إلى التحرك بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة لتصدير هذه المنتجات للسوق الخارجى، مشيرا إلى أن مصر تستحق أن تتواجد فى سوق العقار العالمى، متابعا بقوله: " بدأنا نتواجد فى المعارض الدولية ونحتاج أن يكون لدينا تواجد أكبر فى الأسواق العالمية، فنصيب مصر من تصدير العقارات فى منطقة الشرق الأوسط نصف مليار دولار فقط، من أصل 70 مليار دولار، وهذا الرقم أقل من المتواضع فى ضوء إمكانيات مصر والمزايا التى تتمتع بها".


مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

ملتقى بناة مصر

تصدير العقارات

شركات العقارات

الحكومة

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