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ماذا قدمت بورسعيد لأهالى المحافظة لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية؟

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص
ماذا قدمت بورسعيد لأهالى المحافظة لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية؟ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه وجه بتخصيص 15 شاشة عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالتجمعات الشعبية والحدائق المفتوحة ومراكز الشباب على الهواء مباشرة مجانًا للمواطنين.
 

وأضاف، محافظ بورسعيد، أن المحافظة استقرت على قائمة مواقع الشاشات الخاصة بالبطولة التى تستضيفها الملاعب المصرية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو بالأحياء ومدينة بور فؤاد ومن بينها: حدائق الأمل والسلام وبنزرت والمنتزه والمسلة والضواحى علاوة على 8 شاشات بمراكز الشباب الرئيسية، وشاشة لمواطنى بورفؤاد أمام الجامع الكبير، وشاشات العرض بالأندية الاجتماعية الرئيسية ومن بينها المصري، والصيد، ونادى هواة الصيد ببورفؤاد، واندية الهيئة والشرطة المطلة على قناة السويس.
 

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.


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