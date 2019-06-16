لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

كتب لؤى على

حددت دار الإفتاء المصرية مواعيد الفتاوى، حيث حددت الدار مواعيد الفتاوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الموقع الإلكترونى الخاص بها، وكيفية طرح الفتاوى على البرنامج الخاص على الأندرويد الخاص بالدار .

1. الفتوى الشفوى مواعيدها من 9ص حتى 6م ومن 8م حتى11م

2. الفتوى الهاتفية من الساعة 9ص حتى 5م ومن الساعة 8م حتى 12ص.

.3الفتوى الإلكترونية (من خلال الموقع أو التطبيق) يتم إرسال الأسئلة في أى وقت.

الموقع عبر الرابط الآتى:

https://goo.gl/1P2YSW

ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

https://goo.gl/LHZicF

استخدام الرقم الذى احتفظت به سابقًا فى الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكترونى عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأنه سوف يرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/G9EMy1

ولنظام ios من خلال الرابط الآتى:

https://goo.gl/MC8DgW

أو يمكن الذهاب إلى مقر دار الإفتاء:

القاهرة:

طريق صلاح سالم - الدراسة - حديقة الخالدين، بجوار مشيخة الأزهر

كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية الساعة 2 ظهرًا:

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta