سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:30 ص
لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت دار الإفتاء المصرية مواعيد الفتاوى، حيث حددت الدار مواعيد الفتاوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الموقع الإلكترونى الخاص بها، وكيفية طرح الفتاوى على البرنامج الخاص على الأندرويد الخاص بالدار .

 

1. الفتوى الشفوى مواعيدها من 9ص حتى 6م ومن 8م حتى11م

 

 2. الفتوى الهاتفية من الساعة 9ص حتى 5م ومن الساعة 8م حتى 12ص.

 

 .3الفتوى الإلكترونية (من خلال الموقع أو التطبيق) يتم إرسال الأسئلة في أى وقت.

الموقع عبر الرابط الآتى:

https://goo.gl/1P2YSW

 

ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

 

الطريقة الأولى:

 

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

 

https://goo.gl/LHZicF

 

استخدام الرقم الذى احتفظت به سابقًا فى الاستعلام عن سؤالك.

 

الطريقة الثانية:

 

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكترونى عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأنه سوف يرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

 

كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/G9EMy1

 

ولنظام ios من خلال الرابط الآتى:

https://goo.gl/MC8DgW

 

أو يمكن الذهاب إلى مقر دار الإفتاء:

 

القاهرة:

طريق صلاح سالم - الدراسة - حديقة الخالدين، بجوار مشيخة الأزهر

 

كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

 

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية الساعة 2 ظهرًا:

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta


دار الافتاء

طلب فتوى

فتاوى

فتوى شفوية

فتوى الكترونية

مفتى الجمهورية

مشيخة الازهر

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر العاجلة

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:21 ص

دار الافتاء توضح أقوال الفقهاء فى الاستراحة بين ركعات التراويح

الجمعة، 10 مايو 2019 07:00 ص

دار الإفتاء تحدد أغرب 10 فتاوى لداعش فى رمضان منها البخور من المفطرات

الخميس، 09 مايو 2019 02:34 م

دار الإفتاء توضح فضل ختم القرآن فى رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 01:15 ص

دار الإفتاء للصائمين: أحرصوا على التقوى وحفظ الجوارح وخصال الخير فى رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:31 ص

دار الإفتاء توضح القدر المناسب من قراءة القرآن الكريم فى صلاة التروايح

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة