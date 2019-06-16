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لو بتحس بتوتر وعصبية لما بتشوف السلالم المتحركة.. اعرف السبب والعلاج

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص
لو بتحس بتوتر وعصبية لما بتشوف السلالم المتحركة.. اعرف السبب والعلاج الخوف من السلالم المتحركة - أرشيفية
كتبت- نورا طارق

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قد نتفاجىء ببعض الأشخاص وهم في حالة صراخ وبكاء عند الإقتراب من السلالم المتحركة سواء بإحدى محطات مترو الأنفاق أوفي المولات التجارية، الأمر الذى يتسبب للشخص بالإحراج أمام الجميع، لكنه فى حقيقة الأمر يرتبط بالإصابة بفوبيا السلالم المتحركة، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " fearof".

اسباب الخوف من السلالم المتحركة:

- قد يكون أحد أسباب الخوف من السلالم المتحركة، هو وقوع إحدى التجارب السلبية فى الماضى بفترة الطفولة، مثل السقوط من أعلي علي الدرج "السلالم" مما نتج عنه حدوث إصابات أو رؤية أحد الأشخاص يسقط من أعلى علي السلالم .

-قد تلعب العوامل الوراثية فى الإصابة بالخوف من السلالم المتحركة.

الخوف من السلالم المتحركة (2)
 

أعراض الخوف من السلالم المتحركة

يشعر المريض بالفوبيا من خلال بعض الأعراض التى تختلف من شخص لأخر، مثل :

- الإرتجاف .

- الشعور بالغثيان والدوار.

- ضيق في التنفس، وخفقان القلب .

- تجنب السلالم المتحركة بأي ثمن .

-البكاء أو الصراخ عند إجبارهم على الركوب.

الخوف من السلالم المتحركة (1)
 

علاج الخوف من السلالم المتحركة

يجب على المريض الذهاب لطبيب النفسى والذى من خلال الفحص، يقرر تناول الأدوية والخضوع لجلسات علاج نفسى، مثل التنويم المغناطيسي، علاج السلوكي المعرفي، البرمجة اللغوية العصبية.

وبالإضافة إلى علاج مشاكل العين التي قد تسبب فى الخوف من النظر للأمام مباشرة أثناء الصعود أو الهبوط، بالإضافة إلى علاج أنواع الخوف الأخرى مثل الخوف من الأماكن العليا.


الخوف من السلالم المتحركة

اخبار الصحة

اسباب الخوف من السلالم المتحركة

علاج الخوف

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