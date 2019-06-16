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كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

الأحد، 16 يونيو 2019 05:30 ص
كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات طفل رضيع
كتب وليد عبد السلام

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يصيب أسنان الرضع والأطفال نوع من التسوس، حيث تبدأ الإصابة بالأسنان العلويىة الأمامية ثم يصيب باقى الأسنان والضروس، وينتج ذلك عن الأسلوب الخاطئ للرضاعة وتعرض الأسنان فترات طويلة لسوائل تحتوى على السكر كالحليب والوجبات السائلة والعسل والعصائر المحلاة.
 
 

"اليوم السابع" يستعرض آليات الوقاية من تسوس الأسنان الناتج عن الرضاعة:


 
 
1- عند ظهور أول سنة لدى الطفل يجب أن تقوم الأم بعد كل رضعة سواء كانت طبيعية أوصناعية بتنظيف الفم والأسنان بقطعة شاش رطبة أو فرشاة أسنان صغيرة مبللة بالماء.
 
2- إذا كان من الضرورى إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة لكى ينام فيفضل ملئ هذه الزجاجة بالماء فقط وليس بالسوائل السكرية أو الحليب.
 
3- يفضل فطام الطفل من زجاجات الرضاعة عند بلوغه 12 شهرًا.
 
4- عرض الأطفال على طبيب الأسنان عند بلوغه من العمر ما بين ستة أشهر وعام واحد حتى فى حالة عدم وجود شكوى من ألم بالأسنان.
 

الاسنان

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الحليب

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