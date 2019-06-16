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كم من الوقت يستغرق حرق الدرجة الأولى حتى يتم الشفاء

الأحد، 16 يونيو 2019 04:30 م
كم من الوقت يستغرق حرق الدرجة الأولى حتى يتم الشفاء حروق الدرجة الاولى ووقت شفائها
كتبت إيناس البنا

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تركز الإسعافات الأولية للحروق من الدرجة الأولى على تخفيف الألم الناجم عن الحروق ومنع المزيد من الضرر للأنسجة المصابة، ويمكن إجراء هذا العلاج عن طريق تشغيل الماء البارد في المنطقة والحفاظ على نظافة الحروق لمنع الإصابة.

تستغرق الحروق من الدرجة الأولى ما بين 3 إلى 5 أيام للشفاء ، وفى تلك المرحلة يبدأ الحرق فى الاختفاء ليكشف عن بشرة صحية.

يلاحظ موقع "مايو كلينك" أن حروق الدرجة الأولى تؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد، حيث تبدو البشرة المحروقة حمراء ومنتفخة، وقد تكون مؤلمة، ولتخفيف الألم وحماية الجلد  يمكن للمريض وضع ضمادة شاش على الحرق، بالإضافة إلى تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لتخفيف الألم المصاحب للحروق، وشدد الموقع على ضرورة عدم استخدام الثلج والزبدة والمراهم لأنها تضعف الشفاء وتزيد من فرص الإصابة.

 

حروق الدرجة الأولى
حروق الدرجة الأولى

 

ورغم أن الحروق من الدرجة الأولى سطحية، فإنه لا يمكن علاج الحروق الشديدة بأمان دون إشراف الطبيب ، وقد تكون الأدوية التي تساعد في تخفيف الآلام في الوصفات الطبية ضرورية لتخفيف أي ألم.


حروق الدرجة الأولى

تخفيف الألم

طبقة الجلد السطحية

اسعافات اولية

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