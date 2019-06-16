قبل ما تأخذ الدواء.. تعرف كم من الوقت يستغرقه الجسم لامتصاص الأدوية

كتبت إيناس البنا

يعتمد طول الوقت الذي يستغرقه الدواء للامتصاص على نوع الدواء، سواء تم تناوله مع الطعام أو على معدة فارغة، وقدرة الدواء على المرور إلى مجرى الدم.

وفقًا لموقع "About" يحدث أسرع امتصاص مع الأدوية التى تذوب في الفم والأطول مع تلك التي لديها طلاء خاص تمكنها من الذوبان ببطء في المعدة.

الأدوية التي توضع تحت اللسان هى أسرع الأدوية الممتصة فى الجسم، لأنها تمر عبر بطانة الفم وتكون فعالة على الفور تقريبًا، يجب أن تؤخذ معظم أنواع الكبسولات والأقراص بالماء، لأن استخدام سوائل أخرى لأخذ الأدوية، مثل الحليب أو عصير الجريب فروت، يمكن أن تمنع آثار الدواء أو تسبب آثارًا جانبية خطيرة.



معدل امتصاص الدواء فى الجسم

عوامل تؤثر على كفاءة الأدوية

تشمل العوامل الإضافية التي تؤثر على معدلات امتصاص الدواء مقدار الحمض في المعدة وما إذا كان الدواء يتفاعل مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها.

ووفقًا لموقع "About" عادة ما يعطى الأطباء توجيهات لمرضاهم فيما يتعلق بتناول الدواء على معدة فارغة أم لا؟، لأن محتويات المعدة أو الأمعاء يمكن أن تتداخل مع الدواء المذاب والانتقال إلى مجرى الدم، بالإضافة إلى ضرورة ابتلاع الأقراص بالكامل ويجب عدم كسرها قبل تناولها.