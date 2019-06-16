قافلة مساعدات غذائية جديدة من الإمارات إلى قرى اليمن

إيمان حنا

استمرارا للدعم العربى لليمنيين ، أرسلت دولة الإمارات ، اليوم الأحد ، قافلة مساعدات تحمل موادا غذائية إلى عدد من قرى مديرية الدريهمي بالساحل الغربي لليمن، في إطار سعيها لتخفيف معاناة الشعب اليمنى، وفقا لوكالة أنباء "وام" .

ومن جانبه قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن قافلة المساعدات تضمنت 2000 سلة غذائية متكاملة وزعت على قرى "غليفقة، والكدف، والذخر، والمبرك، والطائف، والبكارية الكويزي، والمرايبة، والقباصية، والمشاهير، والونس، والبهادرة" ، وأشاد يمنيون بالدور الإنسانى لدولة الإمارات ودعمها للشعب اليمني من خلال تنفيذ جملة من المشروعات والمبادرات التي شملت مختلف مجالات الحياة.

يذكر أن الإمارات ، قامت عبر ذراعها الانسانية " هيئة الهلال الأحمر " بتوزيع 83 ألف سلة غذائية خلال النصف الأول من العام الجارى .