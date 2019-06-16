قائمة عادل ناصر تفوز بمقاعد مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية لدور 2019-2023

كتب إسلام سعيد

أسفرت انتخابات غرفة الجيزة التجارية، عن فوز قائمة "أفعال لا أقوال" برئاسة عادل ناصر رئيس الغرفة خلال الدورة المنتهية بكامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة للمنتخبين للدورة الجديدة 2019 - 2023 .

وحصل أحمد حجازي على أعلى الأصوات مسجلاً 1132 صوتاً وتلاه عادل ناصر بعدد أصوات 1113 صوتاً ومحمد إمبابي1091صوتاً وأحمد الخولي 1085وأسامة الرفاعي 1077 وهندي مصطفى هندي 1056 ومحمد هداية الحداد 1056 وعمر بلبع 1004 صوتاً.

وأسفرت باقي النتائج عن حصد صابر صباحي 512 صوتاً وعبد الله غراب 481 صوتاً وأحمد سعد 410 أصوات ومحمد زين العابدين 422 صوتا وهشام الدجوي 401 وعصام بدر الدين 401 صوتا ويحيي كاسب 390 صوتا وياسر سمير 388 صوتا وعصام سلام 63 صوتا وأحمد مخيمر 42 صوتا وصلاح أنيس 30 صوتا وحسين صادق 27 صوتا ومي البطران 27 صوتا ومصطفى عاشور 26 صوتا ويوسف الجزار 25 صوتا ومحمد صادق السويدي 22 صوتا وأشرف إبراهيم 24 صوتا وأشرف أيوب 21 صوتا حمادة فاروق19صوتا وسعيد الخباز 15 صوتاً.