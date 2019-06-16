فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

كتب محمد تهامى زكى

افتتحت المملكة العربية السعودية، شاطئ الإسكندرية فى مدينة جدة، بعد تجديده وتطويره، خلال فعاليات موسم جدة.

ووفقا لحساب صحيفة المدينة السعودية، عملت المملكة على تجديد الشاطئ، بحيث ينزل المصطافون بعيدا عن البحر، و يستخدمون حافلات خاصة للانتقال إلى الشاطئ.

⁧#فيديو⁩ من افتتاح شاطيء الاسكندريه بعد تجديدهـ بالكامل ضمن فعاليات ⁧#موسم_جدة⁩ ⁧#صحيفة_المدينة⁩

تصوير خالد الحاج 📸 pic.twitter.com/PbrAxxCyIF — صحيفة المدينة (@Almadinanews) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وأكدت الصحيفة أن السعوديون احتفلوا على مواقع التواصل بافتتاح الشاطئ بنشر صور كثيرة له قبل وبعد التجديد.