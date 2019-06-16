فوز قائمة محمد الخشن فى انتخابات الغرفة التجارية فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار عصام كمال رئيس اللجنة، فوز قائمة المهندس محمد الخشن بانتخابات الغرفة التجارية بالمنوفية.

ضمت القائمة، المهندس محمد الخشن، والمهندس محمد رفعت، وإيهاب بركات، ومحمد المهدى، وحمدى خلاف، والمحاسب ماجد ميشيل، ومحمد عبد الحفيظ .

جدير بالذكر، أنه قد تقدم على عضوية مجلس الإدارة 20 مرشحا انسحب منهم 11، وتنافس الباقى على 7 مقاعد، وهم محمد الخشن، وإيهاب بركات، وحمدى خلاف، والمحاسب ماجد ميشيل، ومحمد المهدى، والمهندس محمد رفعت، ومحمد عبد الحفيظ، ومصطفى جادو، وتوفيق عصاميص .