عمليات امتحانات الأزهر: مخالفات بسيطة فى امتحان مادة الجغرافيا

كتب لؤى على

رصدرت غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية، تقريرها عن امتحان مادة الجغرافيا، وذكر التقرير عن وجود مخالفات بسيطة، دون أن توضح طبيعة تلك المخالفات، وهو أمر أصبح معتاد من قبل الأزهر فى تقاريره بشأن امتحانات الثانوية، حيث يكتفى التقرير بجملة مخالفات بسيطة.

وذكر التقرير أنه قد أدى طلاب القسم الأدبى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات فى مادة الجغرافيا، اليوم الأحد، وقد ساد الهدوء والاستقرار دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ورُصدت بعض المخالفات البسيطة.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.