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علشان متدخلش الحمام كتير.. 6 نصائح عشان تحمى نفسك من التهابات المثانة

الأحد، 16 يونيو 2019 06:30 م
علشان متدخلش الحمام كتير.. 6 نصائح عشان تحمى نفسك من التهابات المثانة التهابات المثانة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التهابات المثانة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون ويكون ذلك بسبب عدوى بكتيرية تسبب ألمًا شديدًا وخصوصا أثناء التبول، كما أنها تسبب ارتفاعًا شديدًا فى درجة الحرارة، وغثيان وقئ.

وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic فإن هناك طرقًا للوقاية من التهابات المثانة وهى:

1:ينصح دائمًا بتناول عصير التوت البرى الأحمر فيساعد ذلك فى تقليل خطر عدوى المثانة المتكررة.

توت
توت

2:الإكثار من شرب السوائل وخصوصًا المياه فهى تعمل على الحفاظ على صحة المثانة وحمايتها من الالتهابات.

3:يجب عدم تأخير الذهاب للحمام حتى لا يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المثانة.

4:تنظيف المنطقة الحساسة من الأمام للخلف، فذلك يمنع البكتيريا فى المنطقة الشرجية من الانتشار للمهبل ومجرى البول.

حبس البول
حبس البول

 

5:تجنب غسل المنطقة الحساسة بالصابون منعًا لانتشار البكتيريا، حيث يحتوى الصابون على بعض المواد الكيميائية التى تسبب الالتهابات.

6:تجنب استخدام المعطرات فى المنطقة الحساسة، لأنها تحتوى على بعض الخصائص والمواد التى تزيد من الالتهابات والبكتيريا.


التهابات المثانة

الم

نصائح للوقاية من التهابات المثانة

المثانة

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