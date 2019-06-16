عطل بخط صرف صحى يتسبب فى غرق شوارع حى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تسبب عطل بخط الصرف الصحى بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، فى غرق الشوارع وتحوله لبركة مياه كبيرة، وهو ما تسبب فى توقف الحركة المرورية بالشارع، إلى جانب انتشار البرك الطينية، وهو ما دفع المواطنون إلى تقديم شكاوى لتكرار هذه الواقعة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه فور ورود بلاغ بوجود عطل بخط الصرف الصحي الرئيسي بشارع 15 مايو، تم على الفور استدعاء سيارات شركة المياه والصرف الصحي لشفط المياه الموجودة بشارع 15 مايو، وجارى الانتهاء من أعمال الشفط وإعادة الحركة غلى سابق عهدها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "عبد المنعم"، أن التعداد السكانى الكبير بالمنطقة يتسبب في وجود ضغط كبير على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يتسبب في تعطلها، أو عدم أداء مهامها على الوجه الأفضل، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال تجديد الشبكات بالمنطقة.