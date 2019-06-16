سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

عطل بخط صرف صحى يتسبب فى غرق شوارع حى شرق شبرا الخيمة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:02 م
عطل بخط صرف صحى يتسبب فى غرق شوارع حى شرق شبرا الخيمة غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسبب عطل بخط الصرف الصحى بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، فى غرق الشوارع وتحوله لبركة مياه كبيرة، وهو ما تسبب فى توقف الحركة المرورية بالشارع، إلى جانب انتشار البرك الطينية، وهو ما دفع المواطنون إلى تقديم شكاوى لتكرار هذه الواقعة.
 
وفى هذا السياق، أكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه فور ورود بلاغ بوجود عطل بخط الصرف الصحي الرئيسي بشارع 15 مايو، تم على الفور استدعاء سيارات شركة المياه والصرف الصحي لشفط المياه الموجودة بشارع 15 مايو، وجارى الانتهاء من أعمال الشفط وإعادة الحركة غلى سابق عهدها بأسرع وقت ممكن.
 
وأضاف "عبد المنعم"، أن التعداد السكانى الكبير بالمنطقة يتسبب في وجود ضغط كبير على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يتسبب في تعطلها، أو عدم أداء مهامها على الوجه الأفضل، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال تجديد الشبكات بالمنطقة.
 
عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (1)
 

عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (2)
 

عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (3)
 

عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (4)
 
 
عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (5)
 
 
عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (6)
 

عطل بخط الصرف الصحى يتسبب في غرق شوارع حي شرق شبرا الخيمة (7)
 

اخبار القليوبية

شبرا الخيمة

الصرف الصحى

غرق الشوارع

عطل بخط صرف صحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لـ6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص

استجابة لـ"اليوم السابع".. "مياه القليوبية" تغلق غرفة تفتيش بدون غطاء بشبرا

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:18 م

مياه القليوبية تعلن أرقام بديلة لرقم 125 لتعطله 3 أيام لتلقى الشكاوى

الخميس، 13 يونيو 2019 10:05 ص

شركة مياه القليوبية تلغى الإجازات وتعلن الطوارئ بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:29 م

رئيس شركة مياه القليوبية يكشف تفاصيل المحطات المقرر افتتاحها 30 يونيو المقبل

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة