أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث مرور أسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور، يفيد ضبط 3 توك توك و2 دراجة نارية بدون تراخيص، وتحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 107 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 66 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة كيما قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.