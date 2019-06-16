ضبط 29 حالة غش بجامعة جنوب الوادى وإحالتهم لمجلس التأديب

قنا - وائل محمد

قرر الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، إحالة 29 حالة غش من طلاب الجامعة لمجلس التأديب، لضبطهم متلبسين بالغش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018 / 2019، لاستخدامهم وسائل الغش المختلفة من ورق خارجى ومساطر، واستخدام سماعات الهاتف المحمول.



وأكد " منصور" أن حالات الغش جاءت على النحو التالى: 2 حالة غش بكلية الفم والأسنان، و5 حالات بكلية التربية، وحالة واحدة بكلية الزراعة، و2 بكلية التربية الرياضية، و3 حالات بكلية الحقوق، وحالة واحدة بكلية العلوم والآثار، و7 حالات بكلية التجارة، و3 حالات بكلية الأداب، و4 حالات بكلية التربية النوعية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات بكليات الجامعة وفروعها بالأقصر والغردقة سجلت هدوءا ملحوظاً، وتسير وفق قواعد وإجراءات الامتحانات، مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مضيفا أن الجامعة وفرت كل وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان وأن الكنترولات تباشر أعمالها أولا بأول فى التصحيح.



