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ضبط 105 مخالفات تموينية بمركز أسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 10:13 م
ضبط 105 مخالفات تموينية بمركز أسيوط حمله تموينية - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة مركز أسيوط من ضبط 105 مخالفات تموينية، خلال حملة مرور مفاجئة على المخابز ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز.

 

وكانت حملة مكبرة من مجلس مدينة مركز أسيوط برئاسة المهندس أحمد جمعة مساعد رئيس المركز، ويرافقه مفتش إدارة التموين بالمرور على قرى، شنت حملة مكبرة فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبناء على تعليمات اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط، بشأن تكثيف الحملات التموينية والإشغالات والبيئة والنظافة.

 

وتمكنت من تحرير 105 محاضر تموين، وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن وعدم نظافة وعدم وجود سجلات، وذلك فيما يخص المخابز وبين البيع بأسعار أعلى من المقررة فى بعض المستودعات، وتحررت المحاضر اللازمة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 

وفى نفس السياق تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بأسيوط، خلال حملة مكبرة، من ضبط 105 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى منتهية الصلاحية ببعض محلات الجزارة والسوبر ماركت.

 

وكانت مديرية التموين شنت حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومحلات السوبر ماركت، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومدير إدارة الطب البيطرى ومديرية الصحة والجهات المختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط 105 كيلو لحوم ومجمدات وبفحصها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وانبعاث روائح كريهة من بعضها، وضبط 56 كيلو بحوزة جزار "ذبح خارج السلخانة"، وتم جمع الكميات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

وفى سياق آخر، تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 11 قطعة سلاح مطلقات متنوعة بقرية مير التابعة لمركز القوصية بحوزة 10 أشخاص وتحررت المحاضر اللازمة .

 

وكان العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة القوصية والأمن العام والأمن المركزى ومن خلال مداهمة حائزى الأسلحة غير المرخصة بنطاق قرية مير التابعة لمركز القوصية من ضبط 11 قطعة سلاح متنوعة ما بين سلاح آلى، وطبنجات، وفرد خرطوش محلى الصنع بحوزة 10 أشخاص، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 


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