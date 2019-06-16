صور.. هبوط أرضى مفاجئ يتسبب فى كسر خط مياه بأرمنت الحيط بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تحركت فرق الطوارئ للعمل والإصلاح من إدارة أرمنت، مساء اليوم الأحد، فور حدوث هبوط بنصف الطريق بطول 40 متر بأرمنت الحيط بجوار كوبرى الصف المؤدى إلي حاجر أبو دغار، مما أدى إلى كسر خط مياه قطر 10 بوصة بطول 40 متر.

ويجرى حالياً العمل على إصلاح الكسر وتغيير مسار خط المياه، وذلك بسبب الهبوط المتسبب بكسر الخط، حيث يجرى تنفيذ العمل بمعرفة طاقم الشبكات وطاقم الصيانة بإدارة أرمنت وتحت إشراف من المهندس علاء محمد برعى مدير عام الإدارة وبالتنسيق مع مجلس قروي السلام.