سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 10:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هبوط أرضى مفاجئ يتسبب فى كسر خط مياه بأرمنت الحيط بالأقصر

الأحد، 16 يونيو 2019 09:02 م
صور.. هبوط أرضى مفاجئ يتسبب فى كسر خط مياه بأرمنت الحيط بالأقصر هبوط أرضيى مفاجئ يكسر خط ميا بأرمنت الحيط
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تحركت فرق الطوارئ للعمل والإصلاح من إدارة أرمنت، مساء اليوم الأحد، فور حدوث هبوط بنصف الطريق بطول 40 متر بأرمنت الحيط بجوار كوبرى الصف المؤدى إلي حاجر أبو دغار، مما أدى إلى كسر خط مياه قطر 10 بوصة بطول 40 متر.
 
ويجرى حالياً العمل على إصلاح الكسر وتغيير مسار خط المياه، وذلك بسبب الهبوط المتسبب بكسر الخط، حيث يجرى تنفيذ العمل بمعرفة طاقم الشبكات وطاقم الصيانة بإدارة أرمنت وتحت إشراف من المهندس علاء محمد برعى مدير عام الإدارة وبالتنسيق مع مجلس قروي السلام.
 
هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط (1)
هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط

هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط (2)
هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط 

هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط (3)
هبوط أرضي مفاجئ يكسر خط مياة قطر 10 بوصة بأرمنت الحيط 

 


الاقصر

شركة مياة الاقصر

هبوط ارضي بارمنت

هبوط أرضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تطهير بيارة صرف صحى الرواجح

الأحد، 16 يونيو 2019 06:56 م

صور.. "مياه الأقصر" تنظم ورشة عمل حول تأمين محطات المياه من مخاطر الحريق

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:29 ص

تعرف على خطوط الشكاوى بشركة مياه الأقصر مع ارتفاع الحرارة وزيادة استهلاك المياه

السبت، 01 يونيو 2019 09:12 م

شركة مياه الأقصر تقدم نصائح لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 10:17 م

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد تشغيل خط جديد بمنشأة العمارى والمدامود

الإثنين، 20 مايو 2019 08:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة