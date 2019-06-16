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وطريق "السويس- الأدبية"

صور.. محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة

الأحد، 16 يونيو 2019 07:05 م
صور.. محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة جانب من الزيارة لمحافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه وفد من وزارة الخارجية وعددًا من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس ورؤساء بعض المشروعات والمصانع بزيارة إلي مدينة الجلالة ، لتفقد عددًا من المشروعات العملاقة ومنها مصنع الرخام والجرانيت ومحطة تحلية مياه البحر والمشروعات السياحية والترفيهية بالمنطقة.
 
كما تفقد محافظ السويس ،  يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس أعمال التطوير وتركيب أعمدة الإنارة العامة ولمبات الليد علي طريق السويس الأدبية.
 
وأكد اللواء عبد المجيد صقر، علي تكثيف العمل علي الطريق لإنجاز الأعمال وتنسيق المنطقة ،كما تفقد أعمال تطوير ميدان فكري زاهر أمام الشركات وشارع صلاح نسيم والمساحات الخضراء والشكل الجمالي للميدان الذي يربط بين مداخل السويس الرئيسية بوسط المدينة.
 
رافق محافظ السويس، في الجولة ممثل الشعبة الهندسية ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة وإيمان فخري رئيس جهاز الإنارة العامة وإدارة المرور والشركات المنفذة للأعمال.
 
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية (1)
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية 

محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية (2)
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية

محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية (3)
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية 

محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية (5)
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية 

محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية (6)
محافظ السويس يتفقد طريق السويس- الأدبية 

محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة
محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة
محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة (1)
محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة

 

محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة (3)
محافظ السويس يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الجلالة 

 


مدينة الجلاله

طريق السويس الادبيه

امم افريقيا

اللواء عبد المجيد صقر

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