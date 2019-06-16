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صور.. طب بيطرى الدقهلية: إعدام الكلب المفترس و80 أخرى بالمنصورة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:57 ص
صور.. طب بيطرى الدقهلية: إعدام الكلب المفترس و80 أخرى بالمنصورة إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن التوصل للكلب المفترس فى إحدى حوارى الشيخ حسانين بالمنصورة وإعدامه، لافتا إلى استمرار الحملات فى تمشيط المنطقة تحسبا لوجود أى حالات أخرى، وذلك لأنه فى حال تعرض أى كلب للعض أو الاحتكاك بلعاب الكلب المفترس يتحول لكلب مفترس أيضا

وصرح بوصول الحالات المصابة بعقر الكلب إلى 15 حالة حتى الآن، لذا تستمر الحملات اليومية لمكافحة الكلاب الضالة بجميع الإدارات، وتكثيفها بشكل خاص فى منطقة الشيخ حسانين حيث وجد الكلب، ومصادر توافد الكلاب من منطقة مقابر العيسوى، وشارع المطافئ، وسكك سندوب، حيث تتواجد لجنة لاصطياد الكلاب الضالة باستخدام الكرباج صباحا لعدم القدرة على تنفيذ حملات خرطوش أو استركنين، خوفا على صحة المواطنين وتعرضهم للإصابة بالخرطوش أو التسمم.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم إعدامه من الكلاب خلال الحملات هو 80 كلبا، من بينهم 15 كلبا فى حملة الأمس، وتم استخدام 11 طلقة خرطوش ومادة الاستركنين السامة.

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (1)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (2)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 
 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (3)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 
 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (4)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 
 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (5)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 
 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (6)
حملة لإعدام الكلاب المفترسة والضالة بالمنصورة 
 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (7)
إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة 

 

إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة (8)
إعدام الكلاب المفترسة بالمنصورة 

 


عقر الكلب

المنصورة

الطب البيطرى بالمنصورة

اعدام الكلب المفترسة

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