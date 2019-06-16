سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "توعية المشرفين والحجاج بواجباتهم" فى ندوة لتضامن بنى سويف

الأحد، 16 يونيو 2019 10:51 م
صور.. "توعية المشرفين والحجاج بواجباتهم" فى ندوة لتضامن بنى سويف جانب من الندوة
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف ندوة لتوعية حجاج الجمعيات بالإرشادات والأساليب التى يجب اتباعها فى الحج، وكذلك دور الإداريين والمشرفين وواجباتهم وكيفية تنظيم مراحل التسكين وواجبات الطعام والفنادق، وذلك مساء اليوم الأحد، فى قاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، بحضور 326 حاجّا ومشرف، يمثلون مدن ومراكز المحافظة، وأحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وأمل أبو عزوز مدير إدارة الجمعيات، والشيخ أحمد عبد العال كبير أئمة الأوقاف ببنى سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، ومشرفى بعثة الحج للعام الحالى .

 
الحجاج اثناء حضور الندوة
الحجاج اثناء حضور الندوة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

حرص الحجاج على حضور الندوة
حرص الحجاج على حضور الندوة

ندوة توعية الحجاج والمشرفين
ندوة توعية الحجاج والمشرفين

 


التضامن الاجتماعى ببنى سويف

حجاج الجمعيات

ندوات التوعيه

مشرفو بعثه الحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوحيد فى محافظات مصر.. مركز التوجيه والإرشاد بـ"تضامن" بنى سويف لتقويم سلوك أبناء المؤسسات.. أخصائى نفسى: فحصنا 3 آلاف من الأيتام والأحداث بـ13 محافظة.. ويؤكد: تدخلنا لحل مشكلات نفسية لـ600 حالة العام الماضى

الأحد، 14 أبريل 2019 02:30 ص

صور .. تضامن بنى سويف تسلم متعلقات حجاج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:22 م

صور.. "تضامن الغربية" تنظم ندوة تثقيفية لتوعية الحجاج فى مدينة السنطة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:10 م

الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج

السبت، 25 مايو 2019 02:00 ص

60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية بعد تخصيصها من مجلس الوزراء

الخميس، 16 مايو 2019 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة