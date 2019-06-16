صور.. "توعية المشرفين والحجاج بواجباتهم" فى ندوة لتضامن بنى سويف

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف ندوة لتوعية حجاج الجمعيات بالإرشادات والأساليب التى يجب اتباعها فى الحج، وكذلك دور الإداريين والمشرفين وواجباتهم وكيفية تنظيم مراحل التسكين وواجبات الطعام والفنادق، وذلك مساء اليوم الأحد، فى قاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، بحضور 326 حاجّا ومشرف، يمثلون مدن ومراكز المحافظة، وأحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وأمل أبو عزوز مدير إدارة الجمعيات، والشيخ أحمد عبد العال كبير أئمة الأوقاف ببنى سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، ومشرفى بعثة الحج للعام الحالى .