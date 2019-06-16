صور.. تعرف على آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقيا

السويس – السيد فلاح

قامت اللجنة المشكلة من القيادات التنفيذية والرقابة الإدارية والشباب والرياضة بتفقد آخر الاستعدادات لمحافظة السويس لاستقبال كأس الأمم الأفريقية التى تقام بمصر فى 21 يونيو وتستضيف السويس مباريات المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا.

وشملت الجولة محيط أستاد السويس الرياضى والطرق المؤدية له والخدمات والمرافق، كما تفقدت اللجنة أمكان إقامة المنتخبات المشاركة فى البطولة وملاعب التدريب للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال المنتخبات.

شارك فى الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وعضو الرقابة الإدارية ورئيس حى السويس ومديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية وإدارة الأزمات ومركز المعلومات بالمحافظة ومسئول ملف البطولة ومسئولى المرافق والخدمات.

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آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقية



آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقية



آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقية



آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقية



آخر استعدادات محافظة السويس لأمم أفريقية