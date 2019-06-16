صور.. تايلاند تحتفل باليوم العالمى الخامس لليوجا

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

تحتفل تايلاند، باليوم العالمى الخامس لليوجا، اليوم الأحد، حيث تجمع مئات المشاركين لممارسة اليوم فى هذه المناسبة العالمية السنوية، فى العاصمة بانكوك، وكل عام تختار دول العالم شعارًا لهذا اليوم، والذى يحل يوم 21 يونيو.

وفى العام 2018، تم احياء اليوم العالمى لليوجا، تحت شعار" اليوجا من أجل السلام"، حيث جاءت الفكرة بناءا على اقتراح مقدم من الحكومة الهندية، وهو ما لقى تأييدا دوليا، وذلك خلال افتتاح الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورياضة اليوجا هى ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت فى الهند، وكلمة "يوجا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعنى الانضمام أو التوحد، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعى، واليوم تمارس فى أشكال مختلفة فى جميع أنحاء العالم وتواصل نموها فى شعبية.

وتعد رياضة اليوجا أحد أكبر الصادرات الثقافية للهند، التى باتت تغزو العالم، حيث يمارسها الملايين حول العالم، واليوجا هى رياضة الجسم والعقل، تمتد لأصول تاريخية قديمة فى الفلسفة الهندية، وتتعدد أنماط اليوجا التى تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية. وقد أصبح لليوجا اليوم شعبية كبيرة كونها تعد شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التى تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.



ممارسة رياضة اليوجا فى تايلاند



فتاة تشارك فى اليوم العالمى لليوجا بتايلاند



طفلة تتابع تمرينات اليوجا فى تايلاند



احتفالات خاصة فى تايلاند باليوم العالمى لليوجا



ممارسة اليوجا فى اليوم الدولى الخامس



تجمع المئات فى تايلاند لممارسة اليوجا



احتفالات اليوم العالمى لليوجا فى تايلاند