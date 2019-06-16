صور.. بيطرى الدقهلية تشن حملة توعية ضد مرض السعار

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم الاحد، حملة توعية إرشادية لأهالي منطقة الجلاء والشيخ حسانين ضد مرض السعار.

وقامت لجنة الطب البيطري بعمل تمشيط لمنطقة الجلاء والشيخ حسانين والعسيوى وشارع السلخانة لتوعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال عضة أى كلب مفترس وضرورة غسل مكان الإصابة بالماء والصابون جيدا فور الإصابة والتوجه لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية المطلوب،وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن أى كلاب ضالة بالشوارع أو أى حيوانات مفترسة على أرقام الخط الساخن 05022031515

وأشار الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير الطب البيطري بالدقهلية إلى استمرار فريق التقصى البيطري فى عمله فى جميع أرجاء المحافظة تحسبًا لوجود أى كلب ضال في أي مركز، جاء ذلك على خلفية ظهور كلب مفترس في مناطق الشيخ حسانين، وعزبة الشحاتين، والعيسوي والجلاء بالمنصورة، وعقر 15 حالة، وقد تم التوصل إليه وإعدامه صباح اليوم، بالإضافة إلى 79 كلبا ضالا ضمن الحملات الليلية على مدار يومين باستخدام الخرطوش والإستركنين.

حملة توعية لاهالى الدقهلية ضد مرض السعار

بيطرى الدقهلية يخصص رقم ساخن للابلاغ عن الحيوانات المفترسة

جانب من جهود حملة بيطرى الدقهلية