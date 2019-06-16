سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 07:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد ظهور كلب مفترس بالمنصورة...

صور.. بيطرى الدقهلية تشن حملة توعية ضد مرض السعار

الأحد، 16 يونيو 2019 05:35 م
صور.. بيطرى الدقهلية تشن حملة توعية ضد مرض السعار جانب من حملة الطب البيطرى بالدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم الاحد، حملة توعية إرشادية لأهالي منطقة الجلاء والشيخ حسانين ضد مرض السعار.

وقامت لجنة الطب البيطري بعمل تمشيط لمنطقة الجلاء والشيخ حسانين والعسيوى وشارع السلخانة لتوعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال عضة أى كلب مفترس وضرورة غسل مكان الإصابة بالماء والصابون جيدا فور الإصابة والتوجه لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية المطلوب،وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن أى كلاب ضالة بالشوارع أو أى حيوانات مفترسة على أرقام الخط الساخن 05022031515  

وأشار الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير الطب البيطري بالدقهلية إلى استمرار فريق التقصى البيطري فى عمله فى جميع أرجاء المحافظة تحسبًا لوجود أى كلب ضال في أي مركز، جاء ذلك على خلفية ظهور كلب مفترس في مناطق الشيخ حسانين، وعزبة الشحاتين، والعيسوي والجلاء بالمنصورة، وعقر 15 حالة، وقد تم التوصل إليه وإعدامه صباح اليوم، بالإضافة إلى 79 كلبا ضالا ضمن الحملات الليلية على مدار يومين باستخدام الخرطوش والإستركنين.

IMG-20190616-WA0068
حملة توعية لاهالى الدقهلية ضد مرض السعار 
IMG-20190616-WA0072
بيطرى الدقهلية يخصص رقم ساخن للابلاغ عن الحيوانات المفترسة 
IMG-20190616-WA0073
جانب من جهود حملة  بيطرى الدقهلية 

 


المنصورة

الشيخ حسانين

مرض السعار

بيطرى الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة