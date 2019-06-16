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صور.. انطلاق ورش عمل التدريب التمهيدى لطلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

الأحد، 16 يونيو 2019 03:35 م
صور.. انطلاق ورش عمل التدريب التمهيدى لطلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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انطلقت، اليوم الأحد، ورش عمل التدريب التمهيدى لطلاب الصف الثالث الإعدادى الملتحقين بالصف الأول الثانوى، على جهاز التابلت من بنك المعرفة، والتى تنظمها إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة أشرف محمود، وبرعاية وكيل الوزارة طه عجلان مدير المديرية، وعاطف سلامة وكيل المديرية.

ومن ناحيته أكد أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إنه إنطلقت اليوم ورش العمل التمهيدى للطلاب بحضور 450 طالب من إدارة العبور التعليمية، على أن يتم تدريب الطلاب المنقولين للصف الأول الثانوى بكل إدارة تعليمية وفقا للخطة التى أعدتها الإدارة.

وأوضح "محمود"، أن التدريب سيكون بنظام ورش بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، كما أن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة وبنك المعرفة والتعامل مع الأكواد والتعامل مع الأسئلة ومواجهة مشاكل والحلول التقنية لها.

وأضاف محمود، أن وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتمع مع فريق عمل إدارة الموهوبين لوضع ملامح التدريب والتأكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل، حيث جرى التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على دراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر بدء الدورات على مستوى كافة إدارات المحافظة، اعتبارا من 5 يوليو المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث جرى فتح باب التسجيل الإلكترونى للراغبين فى التدريب بورش العمل المقرر تنظيمها بكافة المدارس والإدارات على مستوى المحافظة بالمجان، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالا متزايد من الطلاب مما دفع للتوسع فى المشروع وتعميمه على مستوى المحافظة والمدارس.

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (1)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية 

 

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (2)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

 

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (3)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

 

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (4)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

 

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (5)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

 

تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية (6)
تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

تدريب الطلاب على التابلت

الصف الأول الثانوى

وكيل تعليم القليوبية

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