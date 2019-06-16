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صور.. انتشال جثة طفل غريق من إحدى الترع بمحافظة الإسماعيلية

الأحد، 16 يونيو 2019 07:19 م
صور.. انتشال جثة طفل غريق من إحدى الترع بمحافظة الإسماعيلية انتشال جثة طفل غرق فى ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالإسماعيلية، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 2 دائرة مركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية .
 
تلقى اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة ابوصوير، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالى منطقة الكيلو 2 يفيد بسقوط طفل فى ترعة الإسماعيلية ولم يخرج منها .
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ النهرى  إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة من الترعة وتبين أنها لطفل يدعى "عبدالرحمن .ا.ع"14 عام مقيم بمحافظة سوهاج .
 
ودلت تحريات الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز ابوصوير أن الطفل حضر من سوهاج لزيارة عمه "محمد.ع.ع" 56عام مقيم البلابسة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وأن الطفل ترك عمه بالمنزل وذهب للاستحمام بترعة الإسماعيلية ولقى مصرعه غرقا.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (1)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (2)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (3)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (4)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (5)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (6)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (7)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (8)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (9)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (10)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (11)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية 

انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية (12)
انتشال جثة طفل من ترعة الاسماعيلية بالاسماعيلية

 


الإسماعيلية

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انتشال جثة غريق

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