صندرق زمالة "المعلمين" يخاطب الرقابة المالية لحل مشاكل أعضائه فى صرف مستحقاتهم

كتبت آية دعبس

اجتمع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتى رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين، بمقر مجلس إدارة الصندوق بالجزيرة لدراسة الشكوى المقدمة من قبل عدد من الاعضاء الذين لم يتم صرف مبلغ الميزة التأمنية بالكامل لهم وذلك لاشتراكهم بالصندوق بعد سن الأربعين، وتقرر مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لحل هذه المشكلة فى اقرب وقت ممكن.

كما قرر مجلس الادارة مخاطبة بنك مصر لسرعة تنفيذ اتفاق الدفع الاليكترونى فى اقرب وقت، وبحث العراقيل التى تعوق تنفيذ الاتفاق المبرم بين البنك والصندوق.