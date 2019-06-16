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صحتك فى وصفة.. 4 طرق طبيعية من ثلاجتك لعلاج حروق الشمس

الأحد، 16 يونيو 2019 08:30 م
صحتك فى وصفة.. 4 طرق طبيعية من ثلاجتك لعلاج حروق الشمس علاج حروق الشمس - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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حروق الشمس هى التهاب الجلد الناجم عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس، وهى من الإصابات الشائعة فى فصل الصيف، من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم لكم 4 طرق طبيعية يمكن استخدامها من الأشياء الموجودة فى ثلاجتك لعلاج حروق الشمس، وفقاً لموقع Dr.Axe.

حروق الشمس
حروق الشمس

أعراض حروق الشمس
 

-احمرار الجلد.

-بشرة دافئة أو ساخنة  عند اللمس.

-الألم.

- تورم.

-بثور صغيرة مملوءة بالسوائل.

-الصداع والحمى والغثيان والتعب (إذا كنت تعاني من حروق الشمس الحادة).

-طفح حروق الشمس أو "طفح جلدي"، قشعريرة أو حمى، والغثيان.

4 علاجات طبيعية لحروق الشمس

إذا لم تكن حروق الشمس شديدة، فإن استخدام العلاجات المنزلية لحروق الشمس بسرعة وبشكل ثابت يمكن أن يساعد في تحسين الحروق بسرعة.

دقيق الشوفان

ثبت أن دقيق الشوفان يخفف من جفاف الجلد والحكة ويقلل الالتهاب حيث تلتئم الحروق، يمكنك مزج الشوفان الجاف مع الماء في خلاط حتى يصبح ناعماً ووضعه على الجلد مباشرة لمدة 10 دقائق أو  أضف كوبًا من دقيق الشوفان لمياه الاستحمام وأنقع جسمك فيها لمدة ربع ساعة.

الشوفان
الشوفان

الحليب

يمكن أن يساعد الحليب أيضًا في تقليل ألم الجلد والحرارة، يمكنك إما إنشاء ضغط بارد عن طريق نقع منشفة في الحليب المثلج ووضعه مباشرة على المناطق المحروقة أو عن طريق إضافة حوالي كوب من الحليب البارد إلى مياه الاستحمام الباردة، تأكد من الحليب كامل الدسم حتى تتمكن من الاستفادة من محتوى الدهون الطبيعية المفيدة.

الشاي الأسود

رائع أيضًا في تقليل احمرار حروق الشمس وتسريع عملية الشفاء من الحروق.

في إبريق، انقع بضعة أكياس من الشاي الأسود حتى يصبح الماء أسود ساطع، ثم استخدم منشفة لتنظيف المناطق المصابة بمياه الشاى وعدم غسلها، وذلك لأن حمض التانيك الموجود في الشاي، والذي يمنحه اللون الداكن، يخفف الحرارة ويوفر العلاج من الحروق الشمسية.

زبادي-2
زبادي

الزبادى

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك وحمض اللبنيك، مما يجعله اختيارًا ممتازًا لتقليل الاحمرار وتهدئة البشرة، اختر زبادى كامل الدسم وضعه بلطف على المناطق التي تحرقها الشمس وأتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء.


علاج حروق الشمس

اعراض حروق الشمس

وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس

حروق الشمس

صحتك فى وصفة

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