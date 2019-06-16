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شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى مستجدات الأوضاع في المنطقة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:19 م
شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى مستجدات الأوضاع في المنطقة سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية السيد سامح شكري، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"،  حيث تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن تبادُل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.  

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلديّن الصديقيّن.

 

وأضاف حافظ، أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية. هذا، وتم تناول ما تشهده منطقة الخليج مؤخراً من أحداث وتطورات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة.

 
 

 


فرنسا

مصر

جان ايف لو دريان

اخبار العالم

سامح شكرى

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