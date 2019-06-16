س و ج .. ما هي أنواع مرض السكر ؟

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر يعد من الأمراض المنتشرة كثيرا هذه الأيام، ويرجع السبب إلي الوراثة العائلية، أو اتباع نظام غذائي مرتفع السعرات الحرارية، أو القيام ببعض الأشياء التي تتسبب في زيادة فرص الإصابة بهذا المرض، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أنواع مرض السكر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو السبب في الإصابة بمرض السكر؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السكر، ومنها وجود خلل ما في إفراز الأنسولين الذي يتسبب في حدوث اضطراب بنسبة السكر الدم، كما أن التاريخ الوراثي للعائلة يعد من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بهذا المرض.

ما هي أنواع مرض السكر؟

-النوع الأول..

هذا النوع يعد من أخطر أنواع السكر، لأنه معروف باسم "سكر الأطفال"، أي الذين يصابوا به هما الأطفال، ويقوم بتدمير البنكرياس لدي الأطفال في سن صغير، ويطلب العلاج بالأنسولين.

-النوع الثاني



نسبة الإصابة بمرض السكر من النوم الثاني كبيرة جدا، وتعد السمنة هي أبرز الأسباب المؤدية للتعرض لهذا المرض، وأيضا الجينات الوراثية لها دور كبير في هذا الأمر، وعلاج هذا النوع يكون أما بالدواء الحبوب أو بحق الأنسولين.

-سكر الحمل..

سكر الحمل اسمه كفيل في شرح من هي الفئة المعرضة للإصابة به، وهي السيدات خلال فترة الحمل، وعلاج هذا المرض يكون بالأنسولين فقط لا غير، ولكنه يختفي عند الكثيرات بعد الولادة مباشرة.

-سكر نفسي..

بعض الأشخاص الذين يعانون من الضغوط النفسية لديهم مشكلة كبيرة جدا في الإصابة بمرض السكر، وهذا النوع يطلق عليه سكر حمل، فالتعرض للضغوط النفسية يتسبب في افراز المخ لبعض الهرمونات التي تتعارض مع الأنسولين وعمل البنكرياس، ولذا يتسبب في الإصابة بهذا المرض.