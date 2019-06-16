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"سمعت عن الهويس" تعرف أهميته إيه؟.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 ص
"سمعت عن الهويس" تعرف أهميته إيه؟.. اقرأ التفاصيل هويس إسنا
كتبت أسماء نصار

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"الهويس" سمعنا عن كثيراً عنه فى وسائل الاعلام، كما تحدثت عنه السينما المصرية فى فيلم "شىء من الخوف" فمن منا لا يتذكر المشهد المتعلق بإنقاذ فؤادة لأهل قريتها بفتح هويس المياه، بعدما أغلقه عتريس مما تسبب فى جفاف الأراضى، وفرحة الأهالى من الرجال والنساء والأطفال بإطلاق المياه، لكن الكثير منا لا يعرف ما هو الهويس؟

وفى التقرير التالى نوضح تعريف الهويس ومدى أهميته للتحكم فى المياه، حيث يعد من التقنيات البالغة الأهمية لتوفير المياه الضرورية.

الهويس هو منشأة ملاحية فائدتها نقل القطع الملاحية (المراكب والسفن وخلافه) من منسوب مياه لمنسوب مياه آخر فى المجرى المائى سواء كان ترعه أو نهر أو قناة مائية، والاختلاف فى المنسوب هذا خلال المجرى المائى يكون سببه وجود اختناق فى المجرى المائى بسبب وجود منشآت فى الممر المائى مثل الجسور والهدارات والقناطر، لذلك تكون الأهوسة بجوار هذه المنشآت لتجنب انقلاب المركب بسبب اختلاف مناسيب المياه.

والهويس مكون من بوابتان خلفية وأمامية للمرور، وبه عدة بوابات جانبية لتفريغ وملء الحوض حتى يتسنى للقطعة البحرية المرور إلى أعلى أو إلى أسفل بعد أن تفتح البوابات الجانبية لتساوى مستوى المياه الخلفى بالحوض أو الأمامى بالحوض حسب اتجاه السفن.


الهويس

المياه

شىء من الخوف

القنوات المائية

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