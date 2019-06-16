سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الهيروين بالجيزة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الهيروين بالجيزة هيروين ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد لمخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لبيعها لعملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 70 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

امن الجيزة

تاجر هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة