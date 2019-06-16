سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الهيروين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد لمخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لبيعها لعملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 70 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.