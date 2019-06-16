سقوط صاحبى مطبعتين لتقليد العلامات التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، فى ضبط مطبعتين بالقاهرة لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، بدون تصريح لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المختصة، وعُثر بداخل المطبعة على (18 زنكة وورقة كرتون مدون عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة).

كما تمكنت الإدارة من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المختصة، وعُثر بداخل المطبعة على (12 زنكة وورقة كرتون مدون عليها أسماء شركات ومنتجات مختلفة- كمية من المطبوعات).

بمواجهتهما، اعترفا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.