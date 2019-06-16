سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يحاضر فى مكتبة الإسكندرية حول معالجة النص اللغوى وتوثيقه

الأحد، 16 يونيو 2019 11:50 ص
رئيس جامعة الأزهر يحاضر فى مكتبة الإسكندرية حول معالجة النص اللغوى وتوثيقه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة إلى مكتبة الإسكندرية والتقى مع الدكتور مدحت عيسى خلف، مدير مركز المعلومات بمكتبة الإسكندرية لإلقاء محاضرة فى موضوع بعنوان معالجة النص اللغوى وتوثيقه، وذلك خلال دورة تحقيق كتب اللغة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية على مدار أربعة أيام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة فى إطار توجيهات شيخ الأزهر، تعمل جاهدة على الجمع فى مناهجها بين الأصالة والمعاصرة،  تلبية لحاجات المجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشرها فى المجتمع، وكذلك فى مختلف دول العالم من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون بها.

وأكد المحرصاوى علم التحقيق باعتباره علما مستقلا له مناهجه وأصوله، ومدارس تحقيق التراث لها تاريخ أصيل وعريق فى الأزهر الشريف، ويقوم ثلة من العلماء الأجلاء على هذا الأمر، انطلاقا من تاريخ علمى مديد، مضيفًا أنه بجانب ذلك يجرى شرح أمهات كتب التراث وربطها بواقع الناس وما تموج به حياتهم من أقضية ووقائع.

موضحًا أن المحقق يقوم بمهمة شاقة فهو يجتهد ويفرغ وسعه فى الوصول إلى الحقيقة، معتمدا على منهج علمى رصين ولا يكتفى بقبول المعلومات الجاهزة باعتبارها مسلمات، مشيرًا إلى أن المشاركة فى تلك الفعاليات المهمة واللقاءات العامة والندوات، والإسهام فيها، تكمن أهمتها فى توضيح وتصحيح المفاهيم بالأدلة، وتحصين شبابنا ضد الأفكار المغلوطة والتى تثار بقصد هدم تاريخ الأمة وتشكيكهم فى تاريخها العلمى والثقافي.


رئيس جامعه الازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كتب التراث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات الثانوية بمعهد فتيات أرض الجنينة

السبت، 15 يونيو 2019 01:35 م

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات وكنترول كلية البنات الاسلامية بأسيوط

السبت، 15 يونيو 2019 12:45 م

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الزراعة بالقاهرة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:54 م

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مادة "الفيزياء"

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:18 م

رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتى العلوم والتجارة بنات الأزهر بالقاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة