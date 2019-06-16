رئيس جامعة الأزهر يحاضر فى مكتبة الإسكندرية حول معالجة النص اللغوى وتوثيقه

كتب لؤى على

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة إلى مكتبة الإسكندرية والتقى مع الدكتور مدحت عيسى خلف، مدير مركز المعلومات بمكتبة الإسكندرية لإلقاء محاضرة فى موضوع بعنوان معالجة النص اللغوى وتوثيقه، وذلك خلال دورة تحقيق كتب اللغة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية على مدار أربعة أيام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة فى إطار توجيهات شيخ الأزهر، تعمل جاهدة على الجمع فى مناهجها بين الأصالة والمعاصرة، تلبية لحاجات المجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشرها فى المجتمع، وكذلك فى مختلف دول العالم من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون بها.

وأكد المحرصاوى علم التحقيق باعتباره علما مستقلا له مناهجه وأصوله، ومدارس تحقيق التراث لها تاريخ أصيل وعريق فى الأزهر الشريف، ويقوم ثلة من العلماء الأجلاء على هذا الأمر، انطلاقا من تاريخ علمى مديد، مضيفًا أنه بجانب ذلك يجرى شرح أمهات كتب التراث وربطها بواقع الناس وما تموج به حياتهم من أقضية ووقائع.

موضحًا أن المحقق يقوم بمهمة شاقة فهو يجتهد ويفرغ وسعه فى الوصول إلى الحقيقة، معتمدا على منهج علمى رصين ولا يكتفى بقبول المعلومات الجاهزة باعتبارها مسلمات، مشيرًا إلى أن المشاركة فى تلك الفعاليات المهمة واللقاءات العامة والندوات، والإسهام فيها، تكمن أهمتها فى توضيح وتصحيح المفاهيم بالأدلة، وتحصين شبابنا ضد الأفكار المغلوطة والتى تثار بقصد هدم تاريخ الأمة وتشكيكهم فى تاريخها العلمى والثقافي.