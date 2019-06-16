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رئيس الوزراء يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث

الأحد، 16 يونيو 2019 03:55 م
رئيس الوزراء يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومنال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومسئولى عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.

 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على استكمال خطواتُ تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يُمثل نقلة نوعية فى توطين هذه الصناعة الهامة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة فى هذا المجال وتوافر الأيدى العاملة بها، وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والإسراع بتسليم الورش التى تم التعاقد عليها وذلك لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التى تُمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.

 

من جانبهم، أكد مسئولو البنوك أنهم يقومون حاليًا بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، وذلك فى ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقى العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعى وتجارى للأثاث والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وهى بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانًا، وتحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا؛ منها تواجد مركز تكنولوجى يتيح شهادات الجودة المعتمدة دوليًا، فضلًا عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.


دمياط للاثاث

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

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