رئيس الحكومة الإيطالية يدعو منظمات إنقاذ المهاجرين إلى شفافية أكبر

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، إنه على المنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين أن تكون أكثر شفافية، إشارة إلى الأحداث الأخيرة المرتبطة بسفينة منظمة "سى ووتش" غير الحكومية الألمانية.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن سفينة "سى ووتش" تبحر فى البحر المتوسط حاليًا وعلى متنها 52 مهاجراً، حيث عمدت إلى تغيير وجهتها أكثر من مرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، المتواجد حاليا فى العاصمة المالطية فاليتا، للمشاركة فى قمة (Med7)،"إننى أتلقى تحديثات الآن عن حالة طوارئ أخرى، ومع ذلك فحتى مع صدور المرسوم الأمنى ، نريد أن تكون بعض السلوكيات من جانب المنظمات غير الحكومية أيضا، أكثر شفافية قليلاً"

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن ؟قوات خفر السواحل تتدخل بالفعل، وقد قامت بالعديد من التدخلات "، واختتم بالقول "لكن يبدو لى أن هذه الحالة الأخيرة، لم تنطو على شفافية كاملة”.

ويذكر أن مجموعة (Med 7) غير الرسمية، تضم 7 دول متوسطية تنتمى الى الاتحاد الأوروبى، وهى فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، قبرص ومالطا.