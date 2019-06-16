رئيس البورصة: 80 مليار جنيه القيمة السوقية لشركات المقاولات المصرية المقيدة

كتب أحمد حسن

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن سندات التوريث تعد من أبرز المزايا التى تقدم لشركات المقاولات المصرية، لافتا إلي أن النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر فى الفترة الحالية يتطلب إيجاد تمويل لكافة المشروعات الجارى تنفيذها.

وأضاف خلال كلمته فى الدورة الخانسة من ملتقى بناة مصر، أن القطاع العقارى، ساهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أعلى معدل نمو.

وأكد أن 80 مليار جنيه مصري القيمة السوقية لشركات المقاولات المصرية المقيدة فى البورصة، مشيرا إلي أن هناك 36 شوكة مقيدة داخل البورصة معظمها قام بزيادة رأس المال .

وأوضح أن المشاركة في تمويل شركات المقاولات ساهمت بشكل كبير علي تحريك الأسهم الخاصة بشركات المقاولات .

ويبحث الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء "الذى يضم فى عضويته 30 ألف شركة"، والمجلس التصديرى للعقار، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والانشائية فى القارة الأفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة‪.